Com eminente saída de Adonis, vereadores indicam presidente do Conselho de Saúde para assumir secretaria

Duas reuniões, uma entre vereadores e prefeito Asiel Bezerra, no final da manhã de quarta-feira, 14 e outra ontem entre os vereadores, praticamente selaram o destino da pasta da Saúde. Com a eminente saída de Adonis Pacheco Sampaio do cargo, quem deverá assumir o comando da Secretária de Saúde será o dentista Thiago Incti, atualmente presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Segundo o vereador Emerson Machado, presidente da Câmara, a troca é política, mas optou-se por um profissional com perfil técnico também, já que Thiago Incti tem forte participação nas decisões da Saúde, sendo atualmente presidente do Conselho Municipal de Saúde, cargo que já ocupou em outra oportunidade.

“Nós conversamos com o prefeito, ameaçamos até trancar pauta caso este problema da saúde não seja resolvido e a solução que nós encontramos é a indicação do Dr Thiago para assumir a pasta, ele tem experiência, é altaflorestense e foi sabatinado por nós vereadores nesta manhã (ontem)”, disse Machado.

Segundo o prefeito Asiel Bezerra, Adonis Sampaio Pacheco ficará no cargo até o dia 28 próximo, no dia 1º de março já assumirá o novo secretário de Saúde de Alta Floresta.

O ponto decisivo para a troca de secretário é a continuidade dos atrasos salariais na saúde municipal que acontecem há pelo menos 6 meses, culminando até com uma greve dos profissionais de saúde realizada nesta quarta-feira, 14.