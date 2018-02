Novo Plano diretor está em reta final

Kariny Santos

A Prefeitura de Alta Floresta – MT através da Comissão de Alteração de Lei do Plano Diretor realizou nesta quinta-feira 08, a 37ª reunião para tratar sobre a revisão da proposta do novo plano diretor para a alteração na Lei 1272/2003.

Conforme Valdinei Trujillo líder da comissão, a produção do novo plano diretor está entrando em fase final, uma audiência pública deve ser realizada no dia 26 de fevereiro, porém sem lugar definido, a equipe que estará apresentando as propostas de intervenção no perímetro urbano, “nestas propostas de intervenções temos a abertura de algumas vias, alças de acessos, sugestão de um distrito industrial que hoje em tese não temos isso, construção de novas pontes, melhoria das faixas de pedestres, são uma infinidade de pontos que estão sendo colocados”, segundo Trujillo o projeto prevê melhorias na acessibilidade das avenidas, melhorias na bacia Mariana que fornece a agua potável no município.

O plano diretor é a ferramenta central do planejamento de cidades no Brasil. Conforme os artigos 39º e 40º do Estatuto da Cidade, o plano diretor é “o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”. É ele quem deve promover o diálogo entre os aspectos físicos/territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para a cidade. O plano deve ter como objetivo distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.