Guarda Municipal de Dourados MS apreende adolescente de Alta Floresta com 35 tabletes de maconha

Adolescente foi apreendida na tarde de quarta-feira (7), no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados, tentando levar maconha até a cidade onde reside, Alta Floresta (MT). O flagrante realizado pela Guarda Municipal ocorreu por volta de 17h. Segundo o site Dourados News, a menor estava no interior de ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a Campo Grande.

Durante vistoria, os agentes encontraram duas malas no bagageiro do veículo com 35 tabletes da droga, totalizando 30,4 quilos. Questionada, a jovem afirmou ter adquirido o entorpecente por R$ 3 mil e comercializaria o produto para levantar dinheiro e ‘bancar’ os seus estudos. Encaminhada ao 1º Distrito Policial, ela foi ouvida e liberada em seguida. (Nativa News com Diário Digital)