Cano de distribuição de água se rompe e rua fica parcialmente interditada

Bruno Felipe

Um cano subterrâneo estourou na rua B, próximo á Cadeia Municipal, na manhã desta segunda-feira 29, por volta das 8:00h, deixando a rua parcialmente alagada. A equipe da ‘Águas de Alta Floresta’ esteve no local para fazer a substituição do cano e evitar problemas posteriores. De acordo com informações, o cano que faz a distribuição de água para as residências teria se rompido, ocasionando em um enorme desperdício, pois mesmo com o desligamento, a água que estava acumulada na galeria acabou vazando.

A equipe da ‘Águas de Alta Floresta’ precisou interditar metade da via e fazer um buraco no meio da pista, para que assim os trabalhos de substituição pudessem ser realizados.

A reportagem do Jornal O Diário esteve no local momento após o rompimento; e no fim da tarde ainda do dia 29, a via já estava liberada e os trabalhos concluídos.