“Janeiro Roxo”: Café da manhã é oferecido para pacientes em comemoração ao fim da campanha

Bruno Felipe

A equipe do Centro de Tratamento de Hanseníase de Alta Floresta em parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde, realizou um café da manhã todo especial para os pacientes que fazem o acompanhamento da doença no Centro. “Os pacientes compareceram, gostaram e estão todos satisfeitos”, disse André de Brito, coordenador e fisioterapeuta do Centro.

Segundo Miriam Godinho, responsável pelo acompanhamento da Hanseníase em nível regional, os trabalhos realizados em Alta Floresta, bem como o café da manha idealizado pelo fisioterapeuta André, “foi importante para motivar, para que as pessoas comecem a aderir ao programa com menos preconceito e menos estigma”, disse ela, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Miriam ressalta que Alta Floresta é campeã em números de casos de Hanseníase no Estado de Mato Grosso e, segundo ela, janeiro vem para fomentar o tema, “mas no decorrer do ano todo, a gente tem que estar lembrando e procurando, pois estamos em uma área híperendêmica”, concluiu.

De acordo com André, os trabalhos do Centro de Hanseníase irão impulsionar a conscientização da doença, com a realização de campanhas durante todo o ano de 2018. Na próxima campanha, a equipe passará nas empresas para fazer um checklist com os funcionários, caso algum apresente dores, formigamentos, perda na força das mãos, e câimbras (sintomas característicos da Hanseníase) “se ele for suspeito, a gente irá entrar em contato, e solicitar a presença dele no centro de hanseníase pra fazer uma avaliação mais precisa, em busca do diagnóstico”, disse André, lembrando que quanto mais cedo o tratamento, melhor será a recuperação do paciente.

No mês de setembro, Alta Floresta será a primeira cidade a receber a visita no estado, no ano de 2018, da Carreta da Saúde, sendo possível a realização de exames médicos gratuitos. “Igual á carreta de Barretos, mas esta será a carreta especializada em Hanseníase, onde a equipe do próprio Centro estará fazendo a busca e avaliação dos pacientes”, concluiu André. Desde 2009, a Novartis possui a Carreta de Saúde, um caminhão itinerante, com cinco consultórios e um laboratório, que percorre todo o Brasil no combate à Hanseníase.