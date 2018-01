AAMIGHOS podem ajudar na construção de um Centro de Hemodiálise

Bruno Felipe

Após reportagem veiculada pelo Jornal O Diário, na edição n. 4.767 de segunda-feira 22, em que foi identificado o sofrimento de cidadãos altaflorestenses que têm que percorrer longos trajetos quando necessitam passar por tratamento de hemodiálise, o diretor do Hospital Regional de Alta Floresta, José Marcos Santos da Silva, manifestou-se sobre o problema. Segundo José Marcos, existe atualmente um projeto para a construção de um Centro de Hemodiálise aos fundos do Hospital Regional. O projeto está sendo desenvolvido pela Associação ‘Amigos do Hospital Regional’ e já possui até uma planta (projeto arquitetônico).

A Associação realiza atividades com o intuito de auxiliar as dificuldades que o Hospital venha a enfrentar. Os ‘AAMIGHOS’ existe desde o começo de 2017 e segundo o diretor, os efeitos dos trabalhos realizados estão começando a surgir. De acordo com ele, a associação recebeu uma doação de plantas, através da engenheira Juliene Brigina, para a construção de novas alas hospitalares como o Centro de Diagnóstico por Imagem e também a construção de um local especializado no tratamento de doenças renais, sendo possível a realização da Hemodiálise. “Os amigos do Hospital são pessoas da comunidade que estão entendendo as dificuldades que o Estado e o Hospital tem, e eles vão ajudando na medida do possível, naquilo que esta dentro da capacidade deles”, disse José.

O primeiro projeto á ser realizado é referente ao tratamento do esgoto do hospital. Atualmente existe muita queixa quanto a este setor devido ao tratamento inadequado, fazendo com o que muitos vizinhos façam reclamações. “Temos um custo alto de esgotamento de fossa e isso vai ser sanado com a implantação do sistema de tratamento que vai ser adquirido pelos Amigos do hospital”, informou José. Ele ainda nos conta que a nova instalação será feita de polietileno de alta densidade, que irá proporcionar maior resistência e estanqueidade para as finalidades para as quais foram projetadas.

A próxima etapa após o tratamento de esgoto, será a construção de um Centro de Imagens que será acoplado ao Hospital Regional. Além disso, a construção do Centro de Hemodiálise será feita no terreno doado pela prefeitura, localizado aos fundos do Hospital Regional. De acordo com o diretor, isso tudo dependerá do trabalho dos ‘Amigos’ e das pessoas que estão auxiliando. Ele informa que será necessária a arrecadação de recursos maiores para que as construções sejam realizadas conforme o projeto.

Para conferir a matéria completa adquira já a edição desta quarta-feira 24 do Jornal O Diário.