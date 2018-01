ACIDENTE FATAL: Jovem sem CNH morre ao atingir moto em carro da polícia que capotou em MT

O rapaz foi identificado como Iron Albino de Santana, de 18 anos. De acordo com a PM, ele não tinha carteira de habilitação.

O soldado da PM Jimmy Rohling Dupim Carvalho, de 25 anos, que conduzia a viatura disse que seguia pela avenida quando a moto atingiu a lateral direita do veículo. O soldado Marcos Vinicius Pereira Ricardi, de 24 anos, também estava no carro.

O PM disse, no boletim de ocorrência, que foi surpreendido pelo impacto, pelo lado direito da viatura. Com a batida, os air-bags foram acionados e o policial perdeu o controle da direção.

A viatura atingiu uma palmeira, capotou e chocou-se contra um poste da rede elétrica no canteiro central da avenida. Depois do acidente, os policiais saíram do carro e prestaram socorro ao motociclista.

Iron estava desacordado e com graves ferimentos pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou o motociclista até o Hospital Regional de Sinop.

Os dois soldados também foram socorridos ao mesmo hospital e ficaram em observação médica.

Após o acidente, a polícia identificou que Iron não tinha carteira de habilitação e que a moto que ele conduzia, modelo Factor, estava com os documentos vencidos desde 2014. A moto do rapaz foi apreendida por estar com o licenciamento vencido.

O irmão do motociclista registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e informou que Iron faleceu durante a madrugada. Conforme o irmão do rapaz, a vítima havia saído do trabalho e ia para casa no momento do acidente.