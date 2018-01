Governo lança Concurso Público para Secitec

O aumento no número de alunos nos cursos técnicos nos últimos três anos e a entrega de novas Escolas Técnicas, elevaram a demanda de profissionais do ensino técnico de Mato Grosso. Priorizando o desenvolvimento do setor, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec), publicou o Edital 001/2018 no Diário Oficial do Estado que circula nessa quarta-feira (17.01), prevendo concurso público para a pasta. O certame, que contempla 162 vagas para cargos de nível médio e superior, terá inscrições de 22 de janeiro a 15 de março. A publicação foi autorizada pelo governador Pedro Taques, na manhã da última terça-feira (16.01), durante a vistoria da obra nova Escola Técnica de Cuiabá.

O total de vagas está dividido em 62 para professores – nível superior, 34 vagas – técnico administrativo educacional – nível superior, 38 vagas – técnico apoio educacional – curso técnico/nível médio e 28 vagas – apoio educacional – nível médio. As cargas horárias são de 30 horas (professor) e 40 horas semanais às demais funções.

Nos casos de docência, as áreas contempladas são administração, ciências contábeis, ciências da computação, ciências biológicas, letras – habilitação português/inglês, matemática, engenharia civil, enfermagem, agronomia, zootecnia e medicina veterinária, sendo que as últimas cinco exigem registro no Conselho de Classe. Para cargo técnico, com nível superior, as áreas contempladas são biblioteconomia, ciências da computação e pedagogia. E no cargo de técnico, com nível médio, serão contemplados profissionais de administração, análises clínicas (química, patologia ou bioquímica), informática, secretariado e apoio educacional.

O secretário Domingos Sávio explica que o Edital está previsto desde 2014. “Nos últimos três anos nós dobramos o número de alunos atendidos sem novas contratações em cumprimento a um TAC do Ministério Público Estadual, que nos dava prazo para a realização do Concurso. Com a inauguração das novas obras, a demanda de profissionais capacitados é ainda maior”, ressalta o Secretário.

O Edital contempla 13 municípios – Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Poxoréo, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Matupá, Juara e Primavera do Leste, e a remuneração inicial varia de R$ 2.297,00 até R$ 4.176,00.

A empresa realizadora do concurso é o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), que conduzirá todo o processo sob o acompanhamento da Comissão Especial do Concurso, publicada no DOE, no dia 4 de janeiro, e formada por servidores da Secretaria. “A Comissão acompanhará passo a passo das etapas em parceria com a Selecon, garantindo a eficácia da realização desde as inscrições até a realização das provas”, afirma o superintendente de Ensino Profissional e Superior, Joaci Silva.

As inscrições vão de 22 de janeiro a 15 de março de 2018, e serão realizadas no site oficial da Selecon – www.selecon.org.br. As taxas de inscrição são de R$ 65 para o cargo Técnico de Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio e Nível Médio Técnico; R$ 90 para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior; e R$ 110 para as vagas de Professor – Nível Superior.

Confira o edital na íntegra – http://www.secitec.mt.gov.br/noticias/concurso-publico-secitec/163768.