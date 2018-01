Mortandade de peixes no rio Teles Pires continua grande

Uma internauta de Nova Canaã do Norte enviou ao Nortão Online algumas imagens registradas por ela no último final de semana, no rio Teles Pires.

Ela ficou chocada com o número de peixes mortos, de várias espécies e tamanhos, boiando no rio, perto da ilha da ponte, sentido Alta Floresta. Não se sabe a causa, mas a mortandade de peixes está bem alta.

Desde 2011, devido a construções de várias usinas, pescadores e moradores ribeirinhos e população de várias cidades passaram a reclamar impactos provocados pelas construções.

(Nortão Online)