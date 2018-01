Acidente envolvendo caminhonete e mais dois veículos é registrado na MT-208

Foi registrado na tarde desta terça-feira 16, um acidente de trânsito envolvendo três veículos na rodovia MT-208, próximo á entrada do bairro Jardim das Oliveira em Alta Floresta. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do veiculo marca Hilux, de cor vermelha, teria se envolvido em outro incidente momentos antes e a polícia recebeu informações que o mesmo seguia para a MT-208. Ao passar pelo trevo São Cristovão o motorista acabou chocando-se com a traseira do veículo Classic de cor prata, empurrando-o contra o veículo da marca Sandero na cor prata, ano 2012, que seguia sentido Paranaíta/Alta Floresta. Após atingir o automóvel, a Hilux saiu da pista e colidiu contra um poste de energia elétrica.

O condutor do veiculo Classic, Ivan Cezar Vidal, estava a caminho do trabalho quando sentiu o choque na traseira de seu veiculo, após reduzir a velocidade para passar pelo quebra-molas. “Quando eu sai do meu carro eu fiquei sem entender o que havia ocorrido, quando fui ver o policiamento já tinha encostado”, disse Ivan em entrevista para o Jornal O Diário.