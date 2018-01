Prefeitura de Novo Mundo (MT) abre processo seletivo com salário de até R$ 7,3 mil

A Prefeitura de Novo Mundo, a 337 km de Sinop, abriu as inscrições de um processo seletivo com 96 vagas para cadastro reserva voltado para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Segundo o edital, as inscrições podem ser feitas até dia 15 de janeiro. Os salários variam entre R$ 937 e R$ 7.304,88. As inscrições são gratuitas.

O edital está disponível no site da prefeitura.

De acordo com a prefeitura, as vagas são para os seguintes profissionais: motorista, merendeira, zeladora, vigia, professor, monitor, nutricionista, auxiliar de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, cirurgião dentista, médico, psicólogo, assistente social, operador de máquinas pesadas e recepcionista.

Os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de janeiro de, em horário comercial, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Nunes Freire, em Novo Mundo.

Uma prova está prevista para ser realizada no dia 21 de janeiro, na cidade.

Fonte: G1 MT