Irmão de empresário de Alta Floresta é belado na cabeça durante tentativa de assalto em Colider

Valdomiro da Silva Jardim, 58, irmão do empresário Valdecir Jardim, da Doces Jardim em Alta Floresta, levou um tiro na cabeça e foi levado em estado grave para a UTI do Hospital Regional de Colider, no final da tarde desta quarta-feira, 03 na cidade de Colider, durante uma tentativa de assalto. O fato aconteceu no bairro José Luciano, naquela cidade, o caminhão que ele conduzia, junto com um ajudante, seguia no sentido bairro centro, quando foram abordados por dois homens em uma moto preta.

De acordo com informações obtidas junto à Polícia Militar de Colider, através do Cabo Ventura, o caroneiro da moto sacou uma arma e anunciou o assalto, Valdomiro teria tentado jogar o caminhão sobre os dois assaltantes, quando o elemento da moto efetuou 2 tiros contra a cabine do caminhão. O motorista foi atingido na cabeça, perdeu o controle e bateu contra uma árvore. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado em estado grave, para o Hospital Regional de Colíder. Valdomiro estava na UTI no momento em que a reportagem manteve contato com a Polícia Militar.

Imediatamente a equipe da PM iniciou diligências no intuito de capturar os dois assaltantes.

Familiares de Valdomiro, aqui em Alta Floresta, estavam apreensivos tentando obter informações sobre o estado de saúde do trabalhador. Valdomiro conduz o caminhão que faz a distribuição de doces em toda a região.