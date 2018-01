Gestão administrativa de Paranaíta é eleita uma das melhores do estado

Foi divulgado esta semana o ranking dos melhores gestores de Mato Grosso em 2017. A pesquisa foi feita pela União Brasileira de Divulgação (UBD). Foram elencados os “100 melhores gestores do Brasil” este ano. Os municípios foram classificados pelos critérios de qualidade total nos serviços. Na relação municípios como Cláudia, Sapezal, Lucas do Rio Verde e Paranaíta, outras 13 cidades mato-grossenses figuram a lista.

O município de Paranaíta vem ganhando grande notoriedade pela forma que a gestão vem tratando o serviço público, Tony Ruffato foi o primeiro prefeito reeleito nos 34 anos de história de Paranaíta e hoje conta com uma aceitação de 92% sendo, 52% de ótimo, 24% de bom e 16% regular.

A principal obra que está em fase de conclusão é o novo cartão postal do município “Um Lago é o novo cartão postal do município, localizado logo na entrada da cidade e será inaugurado com uma grande festa comemorando também a entrada do ano de 2018, estamos preparando shows e queima de fogos” destacou o prefeito.

O município está em obras, juntamente com o cartão postal do município foram construídas avenidas ligando a nova entrada da cidade ao centro, “tudo que estamos fazendo é com muito carinho, nessa etapa foi feito uma avenida dupla ligando o lago na entrada da cidade ao centro do município, foram plantadas palmeiras adultas e em todos os canteiros colocamos gramas, nesse momento estamos trabalhando os preparativos finais para que essa obra seja entregue a sociedade”, enfatizou o prefeito.

Obras

Paranaíta se transformou em um verdadeiro canteiro de obras, ao visitar os bairros e o centro do município é nítida a participação do poder público de forma efetiva e isso só é possível graças ao trabalho em conjunto entre os vereadores e a administração pública. “Estamos comprando onze máquinas para que a partir do ano que vem todo asfalto feito na cidade será com estrutura própria gerando uma grande economia, para se ter uma ideia as avenidas que foram feitas recentemente custaram menos de R$ 14,00 (quatorze reais) o metro quadrado o que antes era pago a média de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), sem drenagem e R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), com drenagem tendo uma economia de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) é muita diferença dos valores”. Relatou o prefeito enfatizando que foram comprados Tratores, PC, Rolo Compressor, Caminhões Caçamba, Caminhão Pipa, “Irei licitar apenas a mão de obra especializada para não entrar na folha de pagamento e em breve teremos todos os bairros da cidade asfaltados, hoje só falta um bairro para ser concluída que é o setor das piscinas e a conclusão do asfalto na entrada nova da cidade, já esta em nosso planejamento para que nos próximos sete meses tudo seja concluso” relatou Tony Ruffato.

Saúde

A saúde é o carro chefe do município, hoje a administração pública investe mais de 40% na saúde onde o obrigatório seria 15% “Ninguém fica desamparado aqui em Paranaíta”.

O Hospital da cidade esta passando por uma grande reforma, a obra teve contratempos devido a problemas com a empresa que venceu a licitação e não teve condições para concluir a obra “A empresa que ganhou a licitação teve problemas e não teve condições de concluir as obras, iremos fazer uma nova licitação no inicio do ano e iremos acompanhar de perto esse processo para que a empresa vencedora realmente tenha estrutura e condições necessárias para concluir a obra. A Obra do Hospital é minha. Eu sempre escutei a minha mãe dizer que onde tem hospital bom e médico bom é o melhor lugar do mundo para se morar. Estou fazendo um hospital de ponta espero não precisar dele, mas caso eu venha precisar que nele eu possa ser atendido e ter todas as condições de me manter vivo, teremos sala vermelha, pronto atendimento com a estrutura para realmente salvar vida e não fingir que se salva vidas, o que estamos fazendo aqui é um hospital moderno”,disse o prefeito confiante nesse projeto.

Economia

A cidade esta passando por uma revolução, a economia principal do município é o agronegócio, mas com todo o investimento que vem sendo feito novas oportunidades surgem e com a chegada do grão em Paranaíta um leque de oportunidades se abre, empresários já começaram a visitar o município visando à implantação de grandes negócios que poderá fomentar toda a região gerando oportunidades de negócio e criando vagas de emprego e contribuindo com o desenvolvimento da região. “Estamos documentando o aeroporto junto a ANAC e iremos asfalta-lo, irei fazer de tudo para não precisar mais licitar nenhuma obra, iremos buscar fazer com recursos próprios assim iremos gerar uma economia gigantesca o que irá nos dar condições de fazermos grandes obras e assim dar condições de grandes mudanças acontecerem em nosso município” pontuou o prefeito.

Turismo

Além do desenvolvimento, o município já está se tornando um polo turístico, no coração do rio Paranaíta a Pousada Recanto da Natureza vem atraindo amantes da pesca esportiva de todo o Brasil com reservas até de profissionais internacionais e aos poucos surge uma nova referencia turística em pesca esportiva no estremo norte de Mato Grosso.

Veja o ranking da Pesquisa do Estado:

– Cláudia – Pref. Altamir Kurten

– Santa Terezinha – Pref. Euclesio José Ferreto

– Sapezal – Pref. Valcir Casagrande

– Campo Verde – Pref. Fabio Schroeter

– Lucas do Rio Verde – Pref. Flori Luiz Binotti

– Paranaíta – Pref. Antonio Domingo Rufatto

– Canarana – Pref. Fabio Marcos Pereira de Faria

– Sinop – Pref. Rosana Tereza Martinelli

– Barra do Garças – Pref. Roberto Angelo de Farias

– Várzea Grande – Pref. Lucimar Sacre de Campos

– Sorriso – Pref. Ari Genezio Lafin

– Rondonópolis – Pref. José Carlos Junqueira de Araujo

– Cáceres – Pref. Francis Maris Cruz

– Dom Aquino – Pref. Josair Jeremias Lopes

– Cotriguaçu – Pref. Jair Klasner

– Alta Floresta – Pref.Asiel Bezerra de Araujo

– Diamatino – Pref. Eduardo Capistrano de Oliveira

MT Agora – Robson Alex