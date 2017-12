Não haverá expediente no Estado nesta sexta-feira (29)

Nesta sexta-feira (29.12) as repartições públicas estaduais estarão de portas fechadas por conta do ponto facultativo previsto no Decreto nº 776, de 27 de dezembro de 2016, que determina os feriados dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. As atividades retornam normalmente na próxima terça-feira após o feriado nacional de 1º de janeiro.

Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, permanecem atendendo a população. Veja o que abre e o que fecha no feriado:

Saúde

Segundo a Secretaria de Saúde, as unidades de saúde que fecham tanto no ponto facultativo, quanto no feriado de ano novo, e retomam atendimento normal na terça-feira (2) são: Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac), Centro de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), Centro de Referência de Alta e Média Complexidade (Cermac), Farmácia de Alto Curso e MT Hemocentro. Já o Laboratório Central do Estado (Lacen) vai funcionar em regime de plantão. O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) trabalha normalmente.

Segurança

Apenas as unidades administrativas param no ponto facultativo e no feriado de ano novo, conforme a Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Em Cuiabá e Várzea Grande, as centrais de flagrantes do bairro Planalto e a central de ocorrências da Prainha, além da central de flagrantes em frente ao aeroporto de Várzea Grande estarão funcionando normalmente e devem centralizar os procedimentos de Boletins de Ocorrências.

Os batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico Legal (IML) e Perícia Criminal também não param os serviços. O IML, assim como as delegacias especializadas de Homicídio (DHPP), de Trânsito (Deletran), e a de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), estarão em regime de plantão atendendo a sociedade normalmente.

Nas cidades do interior, as delegacias de polícia já atuam sob regime de plantão, 24 horas por dia, e deverão continuar com este atendimento durante o feriado. Já as Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos de Cuiabá e Várzea Grande trabalharão sob regime de sobreaviso. A Derf Cuiabá terá uma equipe de plantão para atendimento presencial de roubos em residência, que envolvam restrição à liberdade da vítima.

Boletim de ocorrência online

Internautas poderão obter atendimento online durante qualquer feriado na Delegacia Virtual para registro de ocorrências envolvendo extravio/furto, furto de celular, exercício ilegal da profissão, desaparecimento de pessoas, calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio e também realizar o pré-registro de outros crimes. Para acessar a Delegacia Virtual clique aqui.

Ganha Tempo

Conforme a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, o Ganha Tempo localizado no Várzea Grande Shopping não realizará atendimentos nesta sexta-feira. As atividades retornam na terça-feira. Já na unidade do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, na capital, haverá atendimento no dia 28 e 29 de dezembro na Lotérica, copiadora, Águas Cuiabá e Procon. A Energisa atende na unidade apenas na sexta-feira (29).

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está em recesso e retoma o atendimento no dia 8 de janeiro.