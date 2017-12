Termina hoje censo previdenciário, que deve alcançar 90% dos servidores

Termina hoje o Censo previdenciário promovido pelo Instituo de Previdência de Alta Floresta (Ipreaf), em que todos os servidores ativos e inativos, na ordem de 1.200, compareçam para atualização de dados. Segundo Valmir Guedes, diretor executivo do Ipreaf, a expectativa é que o censo alcançasse até 95% dos servidores, mas pela avaliação feita à reportagem, esse número deve ficar na casa dos 90%. “Nós queríamos fechar em 95%, mas tá difícil, porque alguns servidores não acham importante esta parte da atualização”, reclama Guedes.

Nos próximos dias o Ipreaf tentará contactar aqueles que não compareceram para explicar a importância do recadastramento, porém o diretor executivo do Instituto explica que aqueles que não comparecerem poderão ter problemas até mesmo com a suspensão dos salários até a regularização, “tem um decreto municipal que diz que o servidor que não comparecer no censo e for notificado e não aparecer para fazer a sua atualização, será aberto um procedimento administrativo e automaticamente suspenso o salário dele”, explica. Os servidores inativos terão que comparecer para fazer “prova de vida”.

Dentre as maiores dificuldades que já estão sendo enfrentadas, é em relação à falta de dados em algum momento da vida funcional do servidor, para efeito de contagem de tempo de serviço, “tem muitos que tem tempos que não consta no estrato previdenciário do INSS, estes servidores, principalmente este que está detectando essa falta de tempo, vai estar procurando o Ipreaf que nós vamos orientar as medidas que tem que tomar”, orienta.

Outro ponto observado é com relação aos servidores em transito, seja por viagem ou mesmo para tratamento de saúde, “tanto os servidores ativos como inativos que está em viagem ou fazendo algum tratamento de saúde fora do estado, eles entrem contato, mandem documentos por email, a gente faz a orientação direitinho e não vai dar nenhum problema”, explica Valmir Guedes.

Atualização – Durante esta semana foi aprovada a nova base de calculo para o repasse de recursos por parte do executivo para o iPreaf, em relação aos servidores da ativa. O objetivo é manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de Previdência, com cálculo atuarial para mostrar a estabilidade da previdência durante os próximos 75 anos, “a gente não pensa no presente, nós pensamos no futuro, o cálculo atuarial projeta esta alíquota para gente estar corrigindo uma futura falta de recursos”, afirmou o executivo.

A base de calculo está sendo atualizado em 0,05%. Atualmente era repassado 16,13% passará a ser 16,28% em relação ao salário do servidor.