Escola Plena – Em apenas 1 semana, JVC realiza mais de 100 matrículas

Nilson James

O novo modelo de educação que será implantado na Escola Estadual Jayme V. de Campos de Alta Floresta, a Escola Plena, que terá funcionamento em período integral, pelo que parece, caiu nas graças dos alunos e da comunidade escolar da grande Cidade Alta.

Em apenas uma semana, de acordo com a direção da escola, já foram realizados 115 matriculas, das 300 que serão disponibilizadas á comunidade até o dia 22 de dezembro.

Nesse primeiro momento, as matriculas são voltada apenas para os alunos que já estudam na unidade de ensino. A partir do dia 6 de janeiro os interessados podem procurar a secretaria da escola e fazerem suas matriculas, caso haja vaga.

Já os alunos que não forem permanecer na escola podem retirar suas transferências a partir do dia 22 de dezembro.

De acordo com o Secretário de Estado de Educação Marco Marafon, esse novo modelo de ensino é diferenciado e tem muitos pontos positivos, dentre esses, a melhoria na aprendizagem o que irá ajudar a melhora o índice do Ideb, diminuição da evasão escolar e a valorização do profissional que se identificar com esse novo modelo de ensino, bem como, um conteúdo pedagógico voltado ao projeto de vida de cada aluno.

Essa será a 15ª unidade das Escolas Plenas a ser implantada em Mato Grosso. Das 14 já implantadas, o índice de proficiência já chega a 91%, sendo esse um novo modelo para a educação, diferenciado, para a nova base curricular do ensino médio e que irá trazer as novas competências para o século XXI para o próprio estudante. A previsão é de que em 2018 haja um plano de expansão em todo estado de Mato Grosso.

As Escolas Plenas é uma ação do eixo Ensino do Pró-Escolas, o maior programa de investimentos em educação já lançado pelo Governo do Estado. Além do eixo Ensino, o programa abraça ainda as áreas de Estrutura, Inovação e Esporte e Lazer.