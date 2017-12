Secretaria de Saúde promove dia D da luta contra AIDS

A Secretaria Municipal de Saúde por meio das unidades de saúde realizou na manhã da sexta-feira (01), uma ação de conscientização para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, a programação contou com uma barraca montada no centro da cidade, onde orientação foi dada para quem fez o teste rápido. Além disso as enfermeiras Silvia Siqueira, Caroline Torres e Josiane Gonçalves intensificarão as orientações falando sobre a luta contra o preconceito, diagnóstico e tratamento.

O prefeito municipal, Sr. Adalto Zago fez questão de estar indo até o local e conversando com o pessoal da equipe da saúde. ” Nem todos sabem mais hoje é o dia mundial da luta contra a AIDS, por isso as equipes das unidades de saúde estão aqui na avenida orientando a população e realizando os testes rápidos. Vale lembrar que esse teste é feito gratuitamente nas unidades de saúde, onde o paciente tem sua identidade preservada. Todos nós devemos nos conscientizar e cuidar da nossa saúde. Por isso hoje deixo meus parabéns a toda equipe da secretaria de saúde que trabalham com tanta dedicação pela nossa população”. Diz o prefeito.

Já a Sra. Josiane Gonçalves, enfermeira, lembra o quanto é importante a população realizar os exames que são ofertados pelas unidades básicas de saúde. ” Cada mês trabalhamos com um tema, onde orientamos a população a respeito de alguma doença, hoje nossa orientação é sobre o Vírus do HIV/ AIDS. Sabemos que a AIDS pode ser tratada e quanto mais cedo for diagnosticada, mais cedo começa o tratamento. Lembrando sempre que a prevenção é o melhor remédio”. Afirma a enfermeira. (Assessoria de imprensa: Driely Melo)