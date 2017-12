Biblioteca da Unemat fica alagada com a chuva, direção do campus diz que estará “atenta e vigilante”

A biblioteca do campus II da Unemat, localizada na perimetral Rogério Silva, foi invadida pelas águas das chuvas, com a enxurrada entrando pelas portas, chegando a quase 20 cm de altura. Apesar do volume de águas, apenas um livro sofreu avarias, mas não foi inutilizado. Funcionários e acadêmicos que utilizavam a biblioteca no momento ajudaram a proteger os livros, evitando que ficassem expostos.

A Unemat confirmou que as chuvas atingiram também outras salas de aulas, mas sem maiores transtornos.

Por meio de nota, a direção de unidade regionalizada da Unemat, informou que, “devido ao excedente hídrico sem precedentes recentes (…), parte das salas de aulas e biblioteca do campus II sofreu alagamento parcial, ao nível do solo, sem maiores prejuízos ao patrimônio e à comunidade acadêmica”, explica a nota, afirmando que a direção, estará “atenta e vigilante no sentido de, dentro dos limites legais e financeiros, prevenir e evitar consequências danosas à Unemat causadas pelas chuvas”.