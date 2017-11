SES/MT recebe colaboradores da ONU para analisar situação dos Hospitais

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) recebeu colaboradores da ONU para o projeto Rede Cidade da Saúde, que é realizado em cooperação com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS). Até o mês de janeiro, a especialista em atenção hospitalar visitará 11 hospitais, incluindo hospitais regionais e o Ciaps Adauto Botelho, em Cuiabá.

Já foram visitados os hospitais regionais de Cáceres, Sorriso e Sinop. Nesta quarta-feira (29.11), será a vez de Colíder. As visitas técnicas visam identificar um conjunto de aspectos que caracterizam os hospitais no que se refere à capacidade instalada, infraestrutura, recursos humanos, gestão, processo assistencial e regionalização para apresentar resultados. As informações colhidas durante as atividades serão utilizadas para entregar o Relatório Técnico acompanhado de recomendações, que subsidiarão o secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, na organização dos serviços hospitalares sob gestão estadual.

Além deste relatório, a equipe do projeto trabalhará em outros produtos para mapear as necessidades em saúde do Estado e fará a proposição de modelos alternativos de financiamento e gestão.

As visitas serão conduzidas pela colaboradora do Projeto Rede Cidade da Saúde, especialista em atenção hospitalar, Emanuelly Paulino Soares, sob a coordenação da comissão executiva do projeto e acompanhamento dos escritórios regionais e das diretorias dos hospitais.

As visitas programadas acontecerão em quatro etapas, de novembro a janeiro, cujos hospitais encontram-se localizados nos seguintes municípios: Cáceres, Sorriso, Sinop, Alta Floresta, Colíder, Cuiabá (Adauto Botelho), Barra do Bugres, Colíder, Peixoto de Azevedo, Água Boa, Rondonópolis, e Várzea Grande. Projeto Rede Cidade da Saúde A execução do projeto contribui para ampliação da oferta de serviços em saúde no estado, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao cuidado de qualidade e que os recursos sejam usados de maneira mais eficiente.

Para isso, os profissionais envolvidos trabalham mapeando as necessidades em saúde para propor soluções efetivas em rede que facilitem o acesso da população aos serviços em territórios com alta demanda e baixa oferta. Além disso, recomendará modelos de gestão e financiamentos alternativos que permitirão melhor uso do recurso público, apresentando boas práticas de contratos garantidoras de serviços de qualidade com melhor custo-benefício. Simultaneamente, apoiará a discussão dos processos operacionais da SES-MT fortalecendo seus mecanismos de gestão por meio da troca de conhecimentos e experiências, e da valorização do servidor público do estado de Mato Grosso.

Isto impactará positivamente na qualidade da atenção em saúde ofertada aos cidadãos mato-grossenses Unops O Unops é um organismo das Nações Unidas. Ao redor do mundo, apoia outras agências do sistema ONU, governos, organismos multilaterais e outros parceiros na execução de projetos humanitários, de desenvolvimento e de consolidação da paz.

No Brasil, por meio de acordos de cooperação técnica, o Escritório apoia os governos em diferentes áreas, transferindo conhecimentos por meio dos melhores especialistas, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e transparente, e que os projetos sejam geridos com um enfoque em sustentabilidade.