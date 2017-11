80 alunos participam de formatura do Presbiteriana; festa foi no sábado

O Instituto Presbiteriano Mackenzie em Alta Floresta (Escola Presbiteriana) realizou no último sábado 25, no Ginásio Poliesportivo Ver. Odilson Sales, a formatura de aproximadamente oitenta alunos do berçário, ensino fundamental e ensino médio.

Em 2016 a instituição comemorou 35 anos no município. Conforme o diretor administrativo da escola pastor Alexander Alves Melo, a colação de grau e a festa de formatura, são momentos importantes para a instituição e principalmente um marco na vida do aluno, especialmente para alunos do 3º ano do ensino médio que concluem o colegial.

“A gente sabe que estamos passando por um tempo difícil no nosso país, mas só temos que agradecer a Deus porque mesmo diante das dificuldades, Deus tem honrado a escola, tem abençoado a escola e a formatura de hoje é mais uma guerra que vencemos e somos muito gratos a deus por isso”, destacou o Pastor.