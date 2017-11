Última semana para as inscrições do vestibular da FAF/FADAF

Até quinta- feira, dia 30 de novembro, estarão abertas as inscrições para o vestibular da FAF/FADAF para os cursos de Administração, Agronegócio, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Enfermagem e Pedagogia.

Os cursos de Administração, Engenharia Civil e Pedagogia estão com preços especiais até o final do curso. Quanto ao Curso de Engenharia Civil da Faculdade de Direito de Alta Floresta (FADAF) a mensalidade foi reduzida de 1.418,00 por apenas R$ 1.100 tanto para os calouros quanto para os veteranos. A FADAF está reajustando o preço de acordo com a nova realidade do país e também pela sua Política de Inclusão Universitária. Por isso os cursos de Administração e de Pedagogia também estão com preços especiais.

Faça suas inscrições para o vestibular da FAF/ FADAF. Inscrições abertas até o dia 30/11 e prova dia 03/12 pelo site : www.fadaf.com.br. (Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação)