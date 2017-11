Polícia acaba com “Rave” envolvendo bebidas, droga e menores

Após receber denúncias via 190 de que um “Rave” com a presença de menores, drogas e bebidas estava em andamento em uma chácara localizada na vicinal 1ª Leste, uma equipe da PM se deslocou ao local para averiguar o que ocorria.

O fato ocorreu no início da madrugada deste domingo (26).

Ao chegar à chácara e iniciar as abordagens, foram encontradas três menores do sexo feminino que não sabia informar seus dados e não portavam documentos.

A Polícia deu voz de prisão ao responsável pela festa, um rapaz de 26 anos, porém o mesmo se recusou a acompanhar a PM, o mesmo foi imobilizado e encaminhado ao COPOM, uma das menores ainda tentou intervir, sendo contida.

Ao promover revistas, foi encontrado em poder do suspeito uma cartela com 25 unidades de substância análoga a LSD e com a menor foi encontrado um cigarro de substância análoga a maconha.

Ao todo foram conduzidos um homem de 24 anos, outro de 32 e três menores de 13, 14 e 15 anos.

O caso foi registrado como lesão corporal, tráfico ilícito, corrupção de menores, uso ilícito de drogas, resistência e desacato. (Notícia Exata)