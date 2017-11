Associação dos moradores do Araras termina mutirão de limpeza

Da redação

Neste final de semana encerrou o mutirão de limpeza do bairro Jardim das Araras, que neste ano recebeu o nome “projeto meu bairro limpo”, que marcava o recolhimento de lixos e entulhos desde o dia 28 de outubro, até o ultimo dia 20, mas a campanha estendeu-se até o sábado, 25. “Encerramos hoje a limpeza do bairro Jardim Araras incluindo o Cemitério Municipal. Quero agradecer a todos que compreenderam a importância dessa ação de Saúde Pública e contribuíram”, afirmou em sua página pessoal a presidente da Associação dos Moradores, Eliane Malacarne. “Agora precisamos cuidar para que o lixo não volte a se acumular em nosso bairro”, completou.

Quanto ao lixo do interior do cemitério, a presidente da associação afirmou que foi recolhido “muito lixo”, tendo sido acumulados dentro do Cemitério, copos descartáveis com água, saquinhos de velas, sacolas plásticas, garrafas pet cortadas, dentre outros, também foram identificados locais com larvas de mosquitos, que são vetores de diversas doenças, dentre elas a dengue, chikungunya e zika. “Queremos que as pessoas se sensibilizem ao visitar aquele local e, não deixem nenhum material que possa servir de morada para os mosquitos. Lembrar também aos responsáveis pelas Empresas Funerárias de nossa cidade que é preciso nos ajudar nessa tarefa. Recolher os copos descartáveis, e alertar os familiares sobre o uso de vasos que não contenham areia ou terra após os enterros, principalmente agora na época das chuvas”, reforçou a moradora. “Acredito que se cada um fizer a sua parte o mosquito não terá moradia em nosso bairro”.

O projeto da Associação dos Moradores recebeu muitos elogios por parte dos moradores do Araras e de outros bairros. As pessoas que se envolveram no projeto, fizeram de modo voluntário.