Altaflorestenses recebem título de Cidadão Mato-grossense da Assembleia Legislativa

O ex-coordenador do Procon de Alta Floresta, Valdecí do Nascimento, irá receber o Título de Cidadão Mato-grossense. A sessão solene foi requerida pelo deputado Valdir Barranco. Também serão agraciados Dineile A. Modesto Sandim do projeto Doar-se e a professora da UNEMAT em Alta Floresta Rosane Duarte R. Seluchinesk.

A solenidade acontecerá no dia 30 de novembro, na Assembleia Legislativa, em Cuiabá. Nascimento afirmou, sentir-se “honrado “. “Olhando pelo retrovisor penso ter feito juz ao estado que me acolheu, onde constituí família e exerço minha profissão. Dei o meu melhor como homem público e procuro exercer a minha funsão com ética e responsabilidade. Agradeço aos deputados e dedico à minha família, que muitas vezes teve que abrir mão da minha presença por conta das minhas atividades na vida pública”.

A honraria é prevista no Regimento Interno da AL e tem como objetivo agraciar personalidades que se dedicaram ao trabalho sócio, político ou econômico para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso.