Mutirão de limpeza do Rio Teles Pires vai percorrer neste ano 200 km de margem

No dia 10 de dezembro, a partir das 7 hora das manhã, acontecerá o “Dia D do 7º Mutirão de limpeza do Rio Teles Pires” com as equipes saindo do bar do Bisteka para o último dia de coleta. O vereador Oslain Dias, o Tuti conclamou aos barqueiros, proprietários de ilhas e pessoas interessadas em participar do Mutirão para que compareçam e ajudem na limpeza do Teles Pires. Neste ano, aumentou significativamente a quantidade de parceiros do Mutirão, que já vem há vários dias realizando, sempre aos finais de semana, o trabalho de coleta, até uma balsa foi construída para coletar o lixo.

Segundo Tuti, uma equipe estará no rio desde o dia 28 para fazer uma “varredura” nas propriedades nas margens do rio e nas muitas ilhas existentes, o que deve aumentar a quantidade de lixo a ser arrecadado, “esse ano vai aumentar, porque nós aumentamos o percurso, nós vamos sair no dia 28 nós vamos descer a ponte do rio Teles Pires, de balsa, até o Bisteka e nós fizemos a parte debaixo até a balsa do Cajueiro, vai dar quase 200 km de margem de rio”, afirmou Tuti, “ainda vai vir muito lixo, mas aonde a gente fez, na faixa de 50 km, praticamente zero de lixo”, explicou.

O Rio Teles Pires é fonte de renda para muitas famílias ribeirinhas e de diversão para pescadores esportivos e “veranistas de final de semana” que utilizam as muitas praias do Teles Pires para se recompor do dia a dia em meio à natureza.

Um destes ribeirinhos é o conhecido Bisteka, idealizador do Mutirão e amigo pessoal do vereador que abraçou a causa e hoje é um dos “padrinhos” da iniciativa. “Eu tenho um carinho muito especial pelo Bisteka, que é o idealizador do Mutirão e pelo rio Teles Pires, nós temos o privilégio de ter esse rio maravilhoso que se chama Teles Pires e se a gente não fizer a nossa parte como político, como pessoa pública e também morador de Alta Floresta, a gente não vai estar contribuindo que esse sempre continue maravilhoso”, afirmou Tuti.

E neste ano os organizadores do mutirão tem muito a comemorar, principalmente pela entrada de muitos parceiros, novos e os já tradicionais, “cada um ajuda com um pouquinho, então a gente vai fechar para o mutirão redondo, graças a Deus, está tendo bastante parceiros, cada um pouquinho ajudando, um dá uma ferramenta, um dá uma lona, um dá a uma gasolina, ou outro dá compra do mercado, então parabéns aos nossos patrocinadores, apoiadores e eu agradeço de coração e tenho certeza que cada ano que gente fizer o mutirão você pode ter certeza que vai aumentar os apoiadores”, finalizou.