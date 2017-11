Unemat oferece 2.420 vagas para candidatos que fizeram Enem

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) oferece 2.420 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2018 para quem realizou o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano. São 60 cursos de graduação presencial da Instituição e a seleção é feita por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação, que utiliza as notas do Enem.

Ao todo, 119 vagas são destinadas para indígenas, 607 vagas para estudantes pretos ou pardos, 726 para alunos da rede pública e 968 para ampla concorrência. As vagas estão distribuídas em 60 cursos, divididos entre 12 campus da Unemat.

O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos estudantes será divulgado em janeiro, por meio de Edital da Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação, sendo publicado no Diário Oficial da União, e poderá ser acessado nos endereços eletrônicos http://sisu.mec.gov.br e www.unemat.br/vestibular.