Governo nomeia ‘guerrilheira do Whatsapp’ na Casa Civil

O Governo de Mato Grosso nomeou como assessora especial da Casa Civil Marimax da Silva Almeida, que atualmente já ocupa cargo comissionado na Secretaria de Estado de Educação.

Marimax ganhou notoriedade depois que virou uma espécie de “guerrilheira virtual” do atual governo.

Apelidada de “MariZap”, ela defende veementemente o governador Pedro Taques e seu grupo político. Também parte para cima do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), adversário político do governador.

Ela foi uma das líderes do movimento que pediu a cassação do prefeito, na época da divulgação do vídeo de suposta propina paga pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Com a nomeação, Marimax poderá se dedicar mais às mídias sociais. Agora, desta vez, com nomeação em cargo DGA-4, com salário superior a R$ 5 mil.

O ato foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial e foi assinado pelo governador em exercício, Eduardo Botelho (PSB). (Isso é Notícia)