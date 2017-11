Filhote de gavião-real e resgatado por populares em Novo Mundo

Um filhote de gavião-real, espécie rara e conhecida como harpia, foi localizado no município de Novo Mundo (cerca de 200km de Alta Foresta), o animal caiu de um ninho que estava numa área grilada que foi queimada recentemente, na Gleba Araúna. Recolhido por populares, atualmente se encontra sob os cuidados da ONF Brasil no município de Cotriguaçú (cerca de 350km de Alta Floresta).

O filhote, com menos de seis meses, foi recolhido por populares há cerca de duas semanas, abrigado em uma casinha para cães, até encontrarem a destinação adequada para o filhote. Em contatos com pessoas na região, o site Nativa News localizou o filhote, que atualmente está sob os cuidados do biólogo e pesquisador, Everton Miranda, que informou a reportagem que a ave inspira cuidados especiais, devido as condições em que foi resgatada. “Ele pode desenvolver distúrbios metabólicos provenientes da condição que ele estava, ou ter contraído alguma doença”, destacou Miranda.

A ONF Brasil é responsável pelo projeto “Construindo uma estratégia para a conservação da harpia na Amazônia” que monitora, atualmente, sete ninhos de harpias no Arco do Desmatamento na região Amazônica. Com riscos de não sobreviver, o filhote resgatado está sendo cuidado para que em uma média de 12 a 18 meses possa estar reabilitado e reintroduzido em seu habitat.

O gavião-real (Harpia harpyja), é a maior águia encontrada no Brasil, medindo até 105 centímetros de comprimento. Os machos pesam de 4 a 5 quilos e as fêmeas podem chegar até 9 quilos. A envergadura chega a 2 metros de comprimento. (Nativa News)