Caminhada Contra o Diabetes – Escola JVC promove mais uma edição

Nilson James –

A Escola Estadual Jayme Verissimo de Campos Jrº localizada no Bairro Bom Pastor em Alta Floresta/MT promoveu na manhã dessa quarta-feira (15) a sua 8ª edição da Caminhada contra o Diabetes. O evento, contou com uma grande participação da comunidade escolar local, e também da Escola Estadual 19 de Maio.

“Campanha Mundial de 2017 tem como tema “Mulheres e Diabetes: nosso direito a um futuro saudável”.

Além deles, participaram acadêmicos do curso de educação física da Unopar e integrantes do projeto da Melhor Idade desenvolvido pelo NASF, através do Professor Adauto.

O objetivo principal do evento é a promoção de ações que conscientizem a comunidade sobre a importância da prevenção e educação em diabetes. A caminhada faz parte de uma série de atividades desenvolvidas pela escola sobre o assunto. O tema faz parte do conteúdo curricular escolar.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira do Diabetes, milhares de pessoas morreram nos últimos anos por complicações causadas pela doença. Os números são alarmantes, onde a cada 8 segundos uma pessoa morre vitima da complicação causada pelo diabetes. A maior parte dos casos, entretanto, está ligada a fatores comportamentais e estilo de vida, e é, portanto, passível de prevenção, por isso, vamos combater o Diabetes.