Mato Grosso pode receber R$ 60 milhões em Bonn

Nesta terça-feira, dia 14, será assinado em Bonn o Acordo de Cooperação entre Mato Grosso, Fundo Amazônia e a KfW para destinação de cerca de R$ 60 milhões para ações de redução do desmatamento e apoio à agricultura familiar e populações indígenas na implementação de práticas produtivas socioambientalmente corretas. Existe a possibilidade do anúncio ser seguido de outro, do Reino Unido, com um valor igual ou superior, além de parcerias com atores privados, como o Fundo Althelia para alavancar novos recursos.

A assinatura será durante do evento Amazon-Bonn, no Museu de Arte de Bonn, à 10h, horário local. Alice Thuault, diretora adjunta da organização, estará disponível para falar com a imprensa após a assinatura sobre a importância deste anúncio e os desafios que o estado de Mato Grosso ainda precisa enfrentar para fazer o melhor uso destes importantes recursos.