Campanha natal solidário será durante o feriado

Acontece amanhã (15), a 10ª Edição da Campanha Natal Solidário, que visa arrecadar donativos para atender famílias carentes de Alta Floresta. Com o slogan “Quem doa é mais feliz”, a campanha pretende despertar o voluntariado e também proporcionar um natal mais humano a diversas famílias, onde centenas de voluntários irão percorrer os bairros do município fazendo a arrecadação. Como no ano anterior, poderão ser doados alimentos não perecíveis, mas, não serão aceitos brinquedos e roupas.

Na ultima edição da campanha, foi batido o recorde com mais de 1.100 cestas básicas arrecadadas (cerca de 20 toneladas de alimentos), além dos donativos separados para as instituições filantrópicas do município. Segundo Victor Borges presidente da campanha, a expectativa é ultrapassar o valor arrecadado.

A seleção das famílias que serão beneficiadas com a doação é feita através do cadastro na assistência social, pelos programas sociais das igrejas e/ou por meio do próprio banco de dados do Clube.

A campanha é organizada pelo Lions Club e conta com o envolvimento de Serviços sociais, comercio local, Tiro de Guerra, Executivo, Polícia Militar e Imprensa Local. Aqueles que quiserem ajudar como voluntários deverão comparecer a partir das 7h30min na sede do Clube.