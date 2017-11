Prefeitura de Apiacás (MT) abre processos seletivos com salário de até R$ 12,6 mil

Inscrições começam no dia 13 de novembro e podem ser feitas até os dias 30 do mesmo mês. Há vagas para professores, enfermeiros e médico.

A prefeitura de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá, divulgou dois editais de processos seletivos com 22 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade e que vão atuar no município. De acordo com a prefeitura, as inscrições começam no dia 13 de novembro e podem ser feitas até os dias 30 do mesmo mês. Os salários variam entre R$ 961,38 a R$ 12,6 mil. As taxas de inscrição vão de R$ 20 a R$ 50.

Segundo a prefeitura, o primeiro edital oferece oito vagas para os cargos de motorista, professor nível médio e professor nível superior. O segundo edital prevê 14 vagas para os cargos de apoio administrativo educacional, assistente social (saúde), enfermeiro, fisioterapeuta, médico clínico geral, professor – nível superior, técnico administrativo educacional e veterinário. Link para o edital: https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/339450/

Conforme o edital, as inscrições podem ser feitas na Prefeitura Municipal de Apiacás no período de 13 a 30 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 20 (nível fundamental), R$ 30 (nível médio) e R$ 50 (nível superior). Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prática e avaliação de títulos.