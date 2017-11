Prefeitura cria “protocolo” para evitar perda de recursos de projetos e emendas

Uma reunião convocada pelo Secretário de Governo da prefeitura, Coronel Antônio Ribeiro e que teve a participação da vice prefeita Neia Munhoz e todos os integrantes das equipes que atuam diretamente nos projetos, serviu alinhamento de informações, de forma preventiva, para evitar a perda de recursos oriundos de emendas parlamentares e projetos protocolados junto aos governos estadual e federal. Segundo Ribeiro, Alta Floresta tem entre 15 a 20 milhões de reais em verbas a serem liberadas e o acompanhamento pari passu das informações é essencial para que não haja perdas. “Foi uma determinação do prefeito Dr Asiel para que reuníssemos a equipe para podermos ficar a par de todos os projetos e emendas parlamentares”, afirmou Ribeiro.

Fizeram parte da reunião, que “consumiu” praticamente toda a manhã de terça-feira, 01, véspera de feriado, engenheiros, equipe de convênios e licitação, jurídico e integrantes de todas as secretarias, “a gente chegou a conclusão que esses projetos estavam todos protocolados, mas não estavam no sistema (Sincov), então fizemos uma mesa redonda e conseguimos alinhar”, explicou, afirmando ter sido criado um “protocolo” em que haverá um caminho a ser trilhado pelas documentações relativas á cada proposição. “Fizemos um protocolo de como tem que nascer o projeto e como ele tem que terminar, esse protocolo está sendo repassado para todos os secretários, e esses projetos que estão em andamento para que a gente não corra o risco de perder, nós já alinhamos e já estão sendo tomadas todas as providencias cabíveis”, comemorou.