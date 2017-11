2º Estradeiro da Integração: expedição sai dia 23 de novembro de Alta Floresta rumo a Santarém/PA

Com o crescimento e fortalecimento do setor agrícola, o município de Alta Floresta tem se tornado um polo de produção, porém, os produtores enfrentam um grande problema com o transporte dos grãos até os portos. Como uma medida de buscar uma solução liderada pelo prefeito Asiel Bezerra de Araújo, a prefeitura municipal de Alta Floresta vai realizar no dia 23 de novembro a expedição 2º Estradeiro da Integração, que sairá do município rumo a Santarém/PA. Conforme as informações repassadas pela organização serão percorridos mais de 1.200 quilômetros.

A ação também terá o objetivo de mostrar as deficiências dos trechos com e sem asfalto da BR-163, e identificar os principais problemas com a logística de transporte para a exportação da produção agrícola do extremo norte de Mato Grosso. A expectativa é que membros da bancada federal, estadual, empresários e segmentos organizados de Alta Floresta participem do evento.

Atualmente os municípios e os setores produtivos, pagam um preço alto por não terem uma logística de transporte que facilite a integração comercial com outras regiões do Brasil, facilitando a exportação de nossa produção agrícola. Se o escoamento da produção de grãos fosse feito pelas estruturas portuárias de Miritituba (distrito de Itaituba) e Santarém, o setor produtivo de Alta Floresta e região ganhariam pelo menos 10% por saca vendida em relação ao preço praticado em outras regiões do Estado.

“Nós estaremos fazendo um novo estradeiro a partir do 23 até Santarém, para mostrar onde a produção do extremo norte do Mato Grosso estará sendo transportada e exportada para o mundo, hoje o Brasil apesar da crise econômica voltou a crescer e o que tem feito o Brasil crescer é o agro negocio e a região que tem mais crescido o agro negocio no país é essa região nossa de Alta Floresta, que tem um potencial imenso para crescer e nós queremos mostrar isso ao nosso País; o que a região de Alta Floresta está fazendo pelo País”, destacou o prefeito de Asiel Bezerra.

Os interessados a participar da expedição tem ate dia 17 de novembro para confirmar a inscrição de participação; e devem procurar a secretaria de comercio e turismo anexo ao centro cultural de eventos (praça do avião), ou pelo telefone 3903-1028.