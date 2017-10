Palestra show leva conhecimento com diversão

Falar de empreendedorismo e de alternativas para alavancar o próprio negócio pode ser feito de maneira divertida e interativa. Exemplo disso foi a palestra show “Empreendedorismo – O humor que transforma os negócios”, da dupla Nico e Lau, que ocorreu dia 24 de outubro na Câmara Municipal de Paranaíta. O evento foi uma realização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebare) e contou com recursos da Empresa de Energia São Manoel através do Programa de Apoio à Reinserção e Fomento das Atividades Econômicas Locais.

Com um roteiro humorístico e autobiográfico, composto por músicas consagradas ou até mesmo autorais, os atores Liônie Vitório (Nico) e J. Astrevo (Lau) abordaram os desafios de alcançar o sucesso no próprio negócio. Há mais de 30 anos em atuação no teatro, a dupla dedica 20 deles na composição de peças que tratam o empreendedorismo como tema central do script. Todo a apresentação é baseada na trajetória da dupla que aproveitou as oportunidades que o mercado indicou e hoje possui portifólio com mochilas, sandálias infantis, cds e dvds.

“É preciso identificar as oportunidades”, “Pesquisar o mercado onde se quer atuar é necessário” e “prospectar a vida dos próximos anos” foram algumas mensagens que fizeram da palestra-show palco para fomentar novas ideias e encorajar aqueles que pretendem investir na abertura ou ampliação da empresa. Para o montador de móveis Fernando Palmeira da Silva, a apresentação demonstrou que é possível alcançar o sucesso profissional com persistência e dedicação. “Eles começaram no teatro sem fama, e isso mostra que eu também posso crescer dentro da empresa”, declarou.

A apresentação teatral de Nico e Lau encerra as atividades do Sebrae em Paranaíta este ano. Ao longo de 2017, diversos cursos e oficinas capacitaram gestores e microempresários a criar e inovar no mercado. A palestra show levou mais de 300 pessoas a assistir à apresentação.

** Programa de Apoio à Reinserção e Fomento das Atividades Econômicas Locais. é uma medida de compensação, exigido pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama.