Equipamentos para a saúde estão sendo entregues nas UBSs

Carlos Lima/PMAF

Adquiridos com recursos de uma emenda do deputado federal Victório Galli (PSC), no valor de 300 mil, atendendo solicitação dos vereadores Emerson Machado (presidente) e Mendonça líder do prefeito Asiel Bezerra, os equipamentos estão sendo entregues às Unidades Básicas de Saúde de Alta Floresta para atendimento à saúde bucal.

Na manhã da última quinta-feira, 19, os equipamentos foram entregue nas Unidades Julia Maria da Silva no bairro Cidade Bela e na Unidade do bairro Boa Esperança.

Juntamente com os vereadores Emerson e Mendonça, participaram da entrega o secretário de Saúde do município Adônis Pacheco Sampaio e a coordenadora da Saúde Bucal Magda Pierin.

Até o momento já foram entregues equipamentos nas Unidades de Saúde do São José Operário, Boa Nova, Vila Nova, Bom Jesus, Cidade Alta, Cidade Alta II, Panorama e essas entregas do dia 19, nas unidades da Cidade Bela e Boa Esperança.

Segundo a coordenadora da Saúde Bucal, cirurgiã dentista Magda Pierin as unidades localizadas no Boa Nova e no Jardim Panorama já estão trabalhando com as cadeiras odontológicas novas.