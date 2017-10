Prefeitura intensifica obra de aterro para concluir galeria do Boa Nova 3

Assessoria da PMAF

Foram intensificadas esta semana as obras do aterro da galeria pré-moldada da Avenida São Gabriel que liga o Bairro Boa Nova 3 aos setores do centro passando pela Perimetral Rogério Silva. Já foram utilizadas mais de 100 cargas de terra nesta etapa da obra. A Secretaria Municipal de Infraestrutura intensificou as ações com 3 caminhões basculantes, 2 Pá Carregadeira e uma PC Escavadeira.

No começo deste mês a Prefeitura de Alta Floresta concluiu a parte civil da construção da galeria, com a construção de uma base de 60 metros cúbicos de concreto, e a instalação de 45 aduelas com ampla capacidade de vazão de água.

A galeria do Boa Nova 3 é a terceira obra desse porte construída este ano no município e segue os mesmos padrões das galerias construídas na Avenida do Aeroporto e na Avenida Mato Grosso. Em todas as obras o recurso aplicado pelo Executivo Municipal é de fonte própria.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Eloi Luiz de Almeida, assim que concluir a obra do aterro será iniciado a construção da base e da sub-base para posteriormente aplicar a pavimentação. “A obra está dentro do prazo previsto de execução, e estamos fazendo todo esforço possível para dar celeridade e concluirmos mais esta obra”, frisou.