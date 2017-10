Recadastramento imobiliário: prefeitura vai atualizar banco de dados de todos os proprietários

Da redação

O secretário de Finanças de Alta Floresta, Creomar Batista Camilo afirmou que o município trabalho no sentido de atualização do banco de dados em relação aos proprietários de imóveis na cidade, seja pessoa física ou jurídica. Segundo Creomar, há uma grande defasagem nos dados que precisa ser corrigida, com o objetivo de ampliar o “intercâmbio” com os contribuintes, “nós queremos atualizar o cadastro do nosso banco de dados para facilitar o nosso intercâmbio com o contribuinte, muitas vezes o contribuinte está devendo pro município e as vezes por um lapso ele esquece, ou passou em branco e o município quer ter esse intercâmbio pra mandar um aviso, pra não gerar logo uma ação contra o contribuinte, porque o município não tem essa intenção de dificultar o nosso contribuinte”, explicou.

A informação sobre a existência de um cadastramento imobiliário foi repassada na nota à imprensa, na semana anterior, em que o município explicava as dificuldades para obtenção de recursos e o pagamento em dia dos funcionários.

Segundo o secretário, os problemas de falta de informações na base de dados da prefeitura, vem de muito longe, desde o começo da colonização, quando se vendia muitos imóveis apenas com contratos de compra e venda, “esses proprietários que compraram por contrato, estão repassando pra um terceiro, o terceiro pra um quarto, um quarto pra um quinto e não estão legalizando as escrituras, então a gente fica sem saber quem de fato é o dono do imóvel”, afirmou. A dificuldade é tamanha, que há terrenos que a prefeitura sabe sequer o nome dos proprietários.