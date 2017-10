Audiência Pública para concessão das MTs 320/208 será na quinta-feira

O Governo de Mato Grosso realiza na quinta-feira, 26 a primeira audiência pública para “discutir as rotas do Pró-Estradas Concessões: Programa de Parcerias com o Setor Privado para Investimentos na Logística de Mato Grosso”. O evento está marcado para as 9h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O programa irá conceder à iniciativa privada o dever de manutenção de diversos trechos de rodovias estaduais e consequentemente o direito à cobrança de pedágios nestas rodovias. As MTs 208 e 320, no trecho entre Alta Floresta à Santa Helena (entroncamento com a BR 163) será pedagiado a partir da concessão pretendida.

Segundo a divulgação da assessoria de comunicação, o objetivo das audiências é “ouvir a população dos 12 municípios impactados pelas concessões”. Além de Alta Floresta, em mais dois municípios serão realizadas audiências públicas. A segunda audiência pública ocorrerá na segunda-feira, 30 a partir das 9h, no município de Alto Araguaia, no auditório da Associação dos Funcionários da Fazenda de Mato Grosso (Affemat). Já a terceira audiência está prevista para quarta-feira, 01.11, às 15h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no município de Tangará da Serra.

Participação do cidadão

“Nestas audiências iremos discutir com a sociedade civil organizada a possibilidade para concessionarmos estes trechos para iniciativa privada. Hoje as 21 melhores rodovias do Brasil são concessionadas. Prova que estamos colocando Mato Grosso em um novo estágio de desenvolvimento da sua infraestrutura. A essência do Pró-Estradas Concessões é trazer o capital privado para investir em Mato Grosso, inicialmente estamos falando em R$ 1,5 bilhão”, pontuou o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte.

O Estado planeja fazer contratos de 30 anos, e que tenham constantes investimentos na reabilitação funcional da rodovia, na recuperação permanente do pavimento, em melhoramentos e também na manutenção frequente. A meta é arrecadar cerca de R$ 74,5 milhões em outorga paga ao estado. Trata-se da arrecadação direta do poder público ajudando a contribuir com a melhoria da situação econômica do Estado.