Acadêmicos da Unemat realizam doação de sangue

A Associação Atlética Acadêmica de Agronomia e Engenharia Florestal (A.A.A.A.E.F PRAGA), realizou na última semana nos dias 19 e 20 de Outubro, uma campanha de doação de sangue com o apoio da UCT – Unidade de Coleta e transfusão de sangue e da diretoria da Universidade do Estado do Mato Grosso. A campanha foi realizada e contou com a doação de mais de 40 acadêmicos.

Segundo o tesoureiro da atlética Heitor M. Grande um dos organizadores da campanha, o ato de doar sangue não representa risco ao doador ou ao paciente, uma vez que o sangue, antes de utilizado, é testado. Além disso, essa atividade serve como forma de ajudar o próximo que é um dos pilares da atlética, “a Atlética Praga surgiu cerca de 1 ano, com o intuito de montar um grupo de acadêmicos para praticas esportivas e que levem o nome da universidade! Mas não contentes somente em participar de jogos esportivos, resolvemos fazer várias campanhas em prol da sociedade, uma delas foi a doação de sangue, que contou com a presença dos acadêmicos de Agronomia e Engenharia Florestal. Essa iniciativa contou com o apoio dos diretores da faculdade que disponibilizaram ônibus, como meio de locomoção para os acadêmicos até o hemocentro ao todo, foram mais de 40 acadêmicos doadores e o objetivo dessa campanha foi ajudar o próximo, independente de quem seja! E a Diretoria da Atlética Praga, agradece a colaboração de todos”, destacou.

Em 2017 a UCT passou por poucas e boas onde por diversas vezes o banco de sangue ficou com o estoque baixo, chegando até zerar em alguns RH. A campanha deve abastecer por algum período o estoque que atende o PS do HRAS e os hospitais particulares do município.

Quem quiser doar deve procurar o hemocentro do município anexo com o hospital regional. Os Requisitos básicos para doação: Estar em boas condições de saúde; Ter entre 18 e 65 anos; Pesar no mínimo 50 quilos; Estar descansado e alimentado; Apresentar documento oficial com foto.