FEST PRAIA 2017: Temporada foi finalizada com muito êxito

A população paranaitense e os visitantes desfrutaram da temporada do ‘Fest Praia 2017’ realizado em 04 finais de semanas, com atividades esportivas e recreativas, campeonatos de pesca, música ao vivo em todos aos domingos, gastronomia variada e da praia exuberante no Rio Teles Pires. Neste novo formato várias pessoas tiveram a oportunidade de participar, público do Assentamento São Pedro, das comunidades rurais, servidores públicos e população urbana foram agraciados com o transporte gratuito oferecido pela Prefeitura do Município. Outro grande destaque foi a conquista das famílias paranaitenses que não haviam ido ao fest praia e puderam participar e se maravilhar com as belezas naturais da ilha e do evento em geral.

Nas redes sociais o público que escolheu o novo formato, avaliou como positivas as várias adequações nesta edição da temporada, de forma surpreendente o evento aconteceu sem nenhum incidente ou acidentes devido a grande preocupação da Administração Municipal em acolher com segurança e conforto os participantes do Fest Praia.

Para realizar a edição 17, de um dos maiores festivais de praia do nortão, as secretarias da Prefeitura Municipal de Paranaíta tiveram um grande envolvimento e se preocuparam tanto com o formato, quanto com a distribuição de uma grande e organizada estrutura física que contou com brinquedos para as crianças, praça de alimentação que atendeu bem e com qualidade, cantinho do churrasco e área para práticas esportivas e de lazer.

A gestão destacou que os resultados foram positivos e fruto de união de todos. A Administração Municipal agradece a todos os envolvidos para que o evento pudesse alcançar os objetivos. Foram fundamental as parcerias com o Corpo de Bombeiros, Polícias militar e civil, equipes de segurança e principalmente os servidores públicos.