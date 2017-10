Ossada humana localizada às margens de rodovia em Alta Floresta é de vaqueiro, afirma familiar

O repórter cinematográfico Marcos Teixeira Benites, confirmou, ao Só Notícias, que os restos mortais encontrados no último sábado, a cerca de 100 metros da MT-208, em uma região de cascalheira, aproximadamente 35 quilômetros do centro da cidade, são do irmão dele, Fagner Jansen Teixeira, 25 anos. Ele trabalhava em uma fazenda como vaqueiro.

“Estive no local e só foi possível reconhecer ele pelas vestes. Estava com a calça e uma cueca que eu havia dado. Além disso, tinha uma tatuagem de uma tribal nas costas, trabalhava em uma fazenda e, neste local, não tem comunicação. A última vez que falamos com ele foi há mais de 40 dias. Acreditávamos que estava lá todo esse tempo”, disse Benites.

De acordo com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Alta Floresta, a ossada será encaminhada ao setor de antropologia forense, em Cuiabá. Um laudo deve apontar a identificação oficial e a possível causa da morte. “Devido ao estado de decomposição não foi possível saber visualmente se era um homem ou uma mulher. Porém, conseguimos identificar que a vítima estava usando calça jeans e tinha uma tatuagem nas costas”, disse o perito, Hugo de Oliveira Largura.

As circunstâncias de como ocorreu a morte serão investigadas pela Polícia Civil. (Sonoticias).