Feira do pastel atrai “muita gente” e atendimento fica prejudicado

Kariny Santos

Foi realizado na noite de quarta-feira 04, na Feira Municipal o “1º Festival Municipal de Pastel”, que arrastou mais de mil pessoas e surpreendeu a organização do evento. Uma das atrações era a escolha do “melhor pastel” e teve como ganhador a pastelaria “Geometria do pastel” que levou a condecoração de melhor pastel de 2017.

O número de pessoas que compareceu à feira surpreendeu e a demora no atendimento foi a maior reclamação dos que lá estavam presentes. Apenas 6 pastelarias participaram, 16 haviam confirmado presença, mas desistiram “de última hora” sema presentar justificativa, ainda assim o evento acabou sendo coroado pelo sucesso, “quem perdeu foram as pastelarias não vieram”, disse um dos servidores públicos responsáveis pela organização do espaço da feira.

Conforme o funcionário da secretaria de Turismo e Comércio e um dos organizadores do evento Josemar Rodrigues da Silva, apenas seis pastelarias participaram do evento que foi sucesso e superou a expectativa da organização, que não tem um quantitativo de quanto foi vendido, “passamos para os concorrentes que eles mesmos iriam vender, ficamos apenas com a votação, mas o evento foi além das expectativas a população compareceu em massa, pena que poucas pastelarias compareceram apenas seis, foram mais de 1000 pessoas, a feira estava lotada e as pastelarias não deram conta de atender todos, teve pastelaria que acabou a massa, foi um evento que caberia muito mais empresas, mas muitos não acreditaram”, destacou.

Desde o final da tarde, quando iniciou o festival, até o encerramento, os pavilhões da Feira Livre ficaram lotados. Um dos principais atrativos, o preço do pastel a R$ 2,50, levou as famílias de Alta Floresta a prestigiar o evento.