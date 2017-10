FAF/FADAF : Campanha de Responsabilidade Social 2017 termina dia 8 de outubro

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

Lançada pela Faculdade de Alta Floresta (FAF) e pela Faculdade de Direito de Alta Floresta ( FADAF), a Campanha de Responsabilidade Social 2017 chega ao seu fim no dia 8 de outubro ( domingo próximo). Neste dia, haverá um passeio ciclístico que sairá em frente da FAF/FADAF, às 7h: 30 min. da manhã. Toda a sociedade está convidada a participar e também poderá fazer sua doação.

No decorrer desta semana quem quiser ainda poderá fazer a doação. Basta ir à Faculdade nos períodos matutino, vespertino ou noturno, até sexta-feira dia 6/10. Os brinquedos podem ser novos ou usados, desde que estejam em boas condições de uso.

Neste ano, serão contempladas as crianças das comunidades Pista do Cabeça e Ourolândia. As doações serão entregues no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, quando haverá uma grande festa nessas comunidades.

O tema da campanha deste ano é ” Toda Criança Merece um Brinquedo!”. Esta é a 13ª edição da Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular . Todas as Instituições Particulares do Brasil participam. É promovida pela ABMES- Associação Brasileira de Mantenedora de Ensino Superior.

Os acadêmicos da FAF e da FADAF estão participando ativamente da campanha, porém toda a sociedade pode participar com doações, podendo ser pessoa física ou jurídica. Assim qualquer cidadão ou empresa pode levar brinquedos e depositar num caixa que está no Centro de Convivência da FAF/FADAF.

Esta Campanha é realizada pela FAF/ FADAF com o apoio dos Grupos Pedala na Alta e Trilheiros da Floresta e conta com os seguintes patrocinadores: Artejones – areia, seixos e brita, Bicicletaria Três Irmão, CPAF – Centro de Pós- graduação de Alta Floresta-FAF/FADAF, Camilo Bicicletas, Cometa MotoCenter, Control – Contabilidade e Administração, Divina Pizza, EletroMaia – Materiais Elétricos, e Grupo Cometa, Malharia 1000 Cores e Mercearia e Confeitaria Modelo.