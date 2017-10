ÚLTIMO DIA: interessados em cursos da Secitec ainda podem se inscrever

Kariny Santos

Encerra-se hoje 03, o período de matrículas para primeira chamada dos cursos técnicos de nível médio da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secitec), unidade de Alta Floresta. São 160 vagas para os cursos técnicos de Enfermagem, Administração e Eletro Técnica.

Conforme as informações obtidas juntamente com a secretaria da Secitec para o curso de técnico de Enfermagem são duas turmas uma no período vespertino e uma no período noturno somando 80 vagas que tiveram 350 candidatos que se inscreveram, porém ainda nem metade das vagas foram preenchidas, como nos cursos de técnico em Administração onde 147 compareceram para preencher as 40 vagas e para o curso técnico em Eletro Técnica 120 candidatos compareceram para as 40 vagas.

Os que passaram em primeira chamada para se matricular bastar ir hoje 03, até a sede da Secitec, instalada no canteiro central nº 10, centro, no horário das 7h30 às 11hs e das 13hs às 17h30. Na unidade o interessado deve apresentar copia e original os documentos pessoais com foto, certidão de nascimento, certidão ou histórico escolar do ensino médio, atestado de matricula e frequência para os que estão cursando o ensino médio, uma foto 3×4 e comprovante de endereço.

O resultado com os nomes dos aprovados na segunda chamada vai ser divulgado no dia 04 de outubro e as matriculas serão feitas nos dias 05 e 06, as aulas começam na próxima segunda-feira 09. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (66) 3521-4177/6429.