Governo Federal prevê corte de 98% em verbas para Assistência Social, mobilização social acontece hoje

Da redação

Acontece hoje, a partir das 7 horas da manhã, a mobilização em defesa do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), que está prestes a ter uma redução de 98,05% do seu orçamento, o que significa dizer que programas como o BPC (Benefício da Prestação Continuada à idosos com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência física ou mental) e Bolsa Família deixarão de existir. A mobilização acontece no mesmo horário em todo o país. Hoje é o “dia D” e outras ações deverão ser implementadas.

Segundo a Secretária de Assistência Social de Alta Floresta, Luzmaia Quixabeira, o orçamento inicial de 59 bilhões de reais para 2018 será contingenciado em níveis drásticos, “todos nós gestores que trabalhamos com o SUAS estamos perplexos com o orçamento da Assistência Social, que está sendo definido pelo Governo Federal para o ano de 2018”, afirmou a secretária. Com a redução de 98,05% do orçamento, informou a secretária, “a população que vive em situação de pobreza e extrema pobreza, juntamente com idosos e pessoas com deficiência terão seus benefícios BPC e Bolsa Família cancelados”, afirmou.

A previsão é ainda mais cruel com a possibilidade eminente do fechamento do CRAS e CREAS, por falta de recursos. “a Assistência social no Brasil está a beira de um colapso e após tantas conquistas não podemos ficar de braços cruzados assistindo ao retrocesso do SUAS”, afirmou a secretária, para quem há dados que apontam que até o final deste ano, 2017, “teremos 13 mil famílias em situação de pobreza devido à crise econômica em que se encontra o país”, afirmou.

A mobilização em Alta Floresta acontecerá a partir das 7 horas da manhã em frente à Câmara Municipal, quando os organizadores pretendem mostrar à sociedade a necessidade de defesa contra o retrocesso na Assistência Social. No mesmo horário, a secretária participará em Cuiabá de uma mobilização com todos os gestores do estado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.