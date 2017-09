Alta Floresta perde o empresário e pioneiro Edson Carvalho

Nilson James

O empresário e pioneiro Edson Carvalho, sócio proprietário do empreendimento Floresta Amazônica Hotel faleceu ao meio dia dessa segunda-feira (25) em São Paulo. Ele estava há cinco meses internado para tratamento médico.

A noticia do falecimento foi confirmada por familiares que estão em viagem para a capital paulista. Não há noticia sobre o local do sepultamento do empresário.

Uma das últimas ações beneficentes do empresário foi em 2016, onde dou para a Secretaria de Saúde camisetas para a campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti. Em dezembro do mesmo ano ele esteve presente durante a inauguração do Resort do Floresta Amazônica Hotel.

O empresário Edson Carvalho tinha 82 anos, era casado com a empresária Vitória da Riva e deixa 5 filhos. Edson, Adriana, Renata, Helena e Alexandre.

A prefeitura de Alta Floresta decretou luto oficial pela morte do pioneiro Dr Edson Carvalho.