Governo Taques bate recorde com um terço do seu secretariado preso

Muvuca Popular

Nove mandados de prisão e outros 15 de busca e apreensão contra envolvidos no esquema dos grampos ilegais no Estado foram cumpridos na manhã desta quarta (27). A ação faz parte da “Operação Esdras”, deflagrada pela Polícia Federal.

Com a prisão de quatro secretários do governo Pedro Taques, ele amarga agora um recorde inquebrável, com um terço dos seus secretários presos.

Permínio Pinto (Educação), Paulo Taques (Casa Civil), Evandro Lesco (Casa Militar), Luis Soares (Saúde), Roger Jarbas (Segurança Pública) e Airton Siqueira (Justiça e Cidadania).

Outros detidos são um sargento chamado Soler, um advogado do escritório de Paulo Taques e ainda a esposa de um dos coroneis investigados no esquema e é personal trainer.

As prisões foram solicitadas pela delegada Ana Cristina Feldner, responsável pelas investigações dos grampos no âmbito da Polícia Civil. Elas foram decretadas pelo desembargador Orlando Perri, relator do caso dos grampos no Tribunal de Justiça.

NOME DA OPERAÇÃO

Esdras é um personagem da tradição judaico-cristã que liderou o segundo grupo de retorno de israelitas que retornaram de Babilónia em 457 a.C. . Descendente de Arão, o primeiro Sumo Sacerdote de Israel, Esdras era escriba (copista da lei de Moisés) entendido na lei de Moisés.