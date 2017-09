Sargento aposentado morre após caminhonete cair de ponte em MT

Um sargento aposentado da Polícia Militar morreu depois que a caminhonete que ele dirigia caiu de uma ponte em um córrego, na zona rural de Carlinda, a 724 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu no domingo (24) e o corpo do motorista, identificado como Valdir Fagundes dos Santos, de 54 anos, foi retirado das ferragens na segunda-feira (25).

De acordo com a PM, moradores chamaram a polícia depois que viram o veículo tombado em um córrego. Não havia sinais do motorista naquele momento. O acidente ocorreu na noite de domingo na estrada na região conhecida como Comunidade Padre Geraldo.

Conforme a polícia, a caminhonete S-10 caiu da ponte e ficou totalmente submersa no córrego. Valdir estava sozinho no veículo. O Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, a 800 km da capital, foi chamado para retirar a vítima e o veículo da água.

Uma máquina da Prefeitura de Carlinda foi enviada ao local do acidente para retirar a caminhonete do córrego. O motorista foi encontrado sem vida, já com metade do corpo para fora da caminhonete. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).