UCT faz campanha para reorganizar estoque de sangue

Kariny Santos/

Da redação

A Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue – UCT de Alta Floresta está novamente com o estoque baixo de bolsas de sangue, em contato com a biomédica Luana Batirola a unidade precisa no momento especificamente de doadores da tipagem O-. Porém todos doadores de qualquer Rh que estiver com saúde em dia, podem comparecer na unidade anexa ao Pronto socorro do Hospital Regional Albert Sabin entre 8 às 16h30, de segunda a sexta-feira, para doar sangue.

Após um mês de “calmaria” a unidade passa por dificuldades com alguns tipos de sangues, como exemplo do O-. Uma campanha nas redes sociais divulgada na manhã de ontem 21, pedia esta tipagem sanguínea para atender um determinado paciente.

No entanto, conforme Luana a necessidade é maior e constante, já que o hemocentro necessita de no mínimo dez doações diárias das mais diversos tipos sanguíneos para manter o estoque, uma vez que é feito o atendimento dos hospitais particulares e do hospital regional.

Quem pode doar sangue:

Pessoas com boa saúde, que tenham entre 16 e 69 anos e pesem acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documento de identidade original, assinado e com foto, além de estar bem alimentado. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher, a cada três.